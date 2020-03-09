Soylu: "Afet ve acil durumlarda ülke çapında 28, il düzeyinde 26 sorumlu kurum belirledik" Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.