Soylu: "Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz"
11.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İmzaların atılması Hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İmzaların atılması
Hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci