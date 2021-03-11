Soylu: "Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz"
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Soylu: "Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz"

11.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İmzaların atılması Hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

İmzaların atılması

Hediye takdimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. (5)

Soylu: 'Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz'
Soylu: 'Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz'
Soylu: 'Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz'
Soylu: 'Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz'
Soylu: 'Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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