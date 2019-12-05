Soylu: "Açık cezaevinden firar etmiş bir cani ile karşı karşıyayız"
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Soylu: "Açık cezaevinden firar etmiş bir cani ile karşı karşıyayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı makamında kabulünde basın mensuplarının öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hakkındaki sorularını cevapladı.

05.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:54
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı makamında kabulünde basın mensuplarının öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hakkındaki sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Açık cezaevinden firar etmiş bir cani ile karşı karşıyayız"
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