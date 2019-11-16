Soylu: 'ABD Vatandaşı IŞİD Zanlısı Sınır Dışı Edildi'
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Soylu: 'ABD Vatandaşı IŞİD Zanlısı Sınır Dışı Edildi'

39 yaşındaki Ürdün asıllı ABD vatandaşı Yunanistan'ın giriş izni vermemesi nedeniyle 11 Kasım'dan bu yana Türk-Yunan sınırındaki ara bölgede bekliyordu.

16.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:46

39 yaşındaki Ürdün asıllı ABD vatandaşı Yunanistan'ın giriş izni vermemesi nedeniyle 11 Kasım'dan bu yana Türk-Yunan sınırındaki ara bölgede bekliyordu



Haber Videosu: Soylu: 'ABD Vatandaşı IŞİD Zanlısı Sınır Dışı Edildi'
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