Soylu: 'ABD Vatandaşı IŞİD Zanlısı Sınır Dışı Edildi'
39 yaşındaki Ürdün asıllı ABD vatandaşı Yunanistan'ın giriş izni vermemesi nedeniyle 11 Kasım'dan bu yana Türk-Yunan sınırındaki ara bölgede bekliyordu.
16.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:46
39 yaşındaki Ürdün asıllı ABD vatandaşı Yunanistan'ın giriş izni vermemesi nedeniyle 11 Kasım'dan bu yana Türk-Yunan sınırındaki ara bölgede bekliyordu
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Soylu: 'ABD Vatandaşı IŞİD Zanlısı Sınır Dışı Edildi'