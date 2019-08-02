Soylu: 8 bin FETÖ'cü Edirne'den Yunanistan'a kaçtı
İçişleri Bakanı Soylu, "Son 2-2,5 yılda Edirne'den Yunanistan'a kaçak göçmen hattını kullanarak yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti.
İçişleri Bakanı Soylu, "Son 2-2,5 yılda Edirne'den Yunanistan'a kaçak göçmen hattını kullanarak yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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