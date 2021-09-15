Soylu: '462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür' - Haberler
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Soylu: "462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı. (2)

"15 Temmuz sonrasındaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını takiben gönüllü geri dönüşler teşvik edilmeye başlanmıştır"

"462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür"

"2011'deki iç savaş başladıktan sonra ve Türkiye'ye göç akımı başladıktan sonra Türkiye'ye adım atan ne kadar Suriyeli göçmen varsa aşılanmıştır, sağlık kontrolünden geçirilmiştir ve bütün verileri de tek tek işlenmiştir"

Soylu: 462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür

Soylu: 462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür

Soylu: 462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür

Soylu:
AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Soylu: '462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür' - Haberler
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