Soylu: "4 yıl önce bize diz çöktürmek isteyenlerin hiç birisi burada yoktur, Allah'a şükür yoklama...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi Bakan Soylu'nun şehitlerin fotoğrafları altına karanfil bırakması Dua okunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuştu.
15.07.2020 19:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi
Bakan Soylu'nun şehitlerin fotoğrafları altına karanfil bırakması
Dua okunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuştu.
Kaynak: AA