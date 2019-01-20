Soylu: "26 Doğu ve Güneydoğu İlimizde 37 Bin 710 Adres Değişikliği Haksız, Gerçeğe Uygun Olmayan...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı Bakan Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı
Bakan Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır."
Kaynak: AA