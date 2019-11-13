Soylu: "2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim,...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.
13.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "2019 yılı başlarken üç ana kriteri bu yılın ana teması olarak belirlemiştik; eğitim,...