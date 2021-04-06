Soylu: "Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk"
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Soylu: "Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'ndakonuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'ndakonuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)

Soylu: 'Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk'
Soylu: 'Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk'
Soylu: 'Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk'
Soylu: 'Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk'
Soylu: 'Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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