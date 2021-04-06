Soylu: "Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk"
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'ndakonuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'ndakonuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci