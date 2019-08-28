Soylu: "2017-2018 yılları arasındaki uyuşturucu operasyon sayımız yüzde 22 civarında artış...

Soylu: "2017-2018 yılları arasındaki uyuşturucu operasyon sayımız yüzde 22 civarında artış...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

28.08.2019 10:49
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. (3)

Soylu:
Kaynak: AA
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