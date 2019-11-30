Soylu: "2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olayı çok kısa bir zamanda...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu.
30.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu. (5)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olayı çok kısa bir zamanda...