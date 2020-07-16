Soylu: "15 Temmuz'un arkasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır" 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konuşma yaptı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konuşma yaptı. (1) Kaynak: AA