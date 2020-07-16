Soylu: "15 Temmuz'un arkasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır"
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Soylu: "15 Temmuz'un arkasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır"

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konuşma yaptı.

16.07.2020 00:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:42

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konuşma yaptı. (1)

Soylu: '15 Temmuz'un arkasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır'

Kaynak: AA

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