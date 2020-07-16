Soylu: "15 Temmuz'un arkasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır"
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konuşma yaptı.
16.07.2020 00:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:42
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konuşma yaptı. (1)
Kaynak: AA