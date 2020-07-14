Soylu, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti (2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti. Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Küplüce köyündeki kabrine giderek dua etti. Kaynak: AA