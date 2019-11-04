Soylu: "15 Temmuz'dan sonra emniyet teşkilatımız çok önemli bir mücadelenin altına imza atmıştır"

Soylu: "15 Temmuz'dan sonra emniyet teşkilatımız çok önemli bir mücadelenin altına imza atmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı.

04.11.2019 09:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "15 Temmuz'dan sonra emniyet teşkilatımız çok önemli bir mücadelenin altına imza atmıştır"
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