Soylu: "15 Temmuz'dan sonra emniyet teşkilatımız çok önemli bir mücadelenin altına imza atmıştır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı.
04.11.2019 09:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı.
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "15 Temmuz'dan sonra emniyet teşkilatımız çok önemli bir mücadelenin altına imza atmıştır"