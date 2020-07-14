Soylu: "15 dakikada 175 kg bir yağmur, yoğunluklu bir yağış" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bölgedeki devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Soylu, afetin yaşandığı Yusufeli Barajı şantiyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bölgedeki devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Soylu, afetin yaşandığı Yusufeli Barajı şantiyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaynak: AA