Soylu: "15 dakikada 175 kg bir yağmur, yoğunluklu bir yağış"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bölgedeki devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Soylu, afetin yaşandığı Yusufeli Barajı şantiyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
14.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bölgedeki devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Soylu, afetin yaşandığı Yusufeli Barajı şantiyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA