Soylu: "15 dakikada 175 kg bir yağmur, yoğunluklu bir yağış"
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Soylu: "15 dakikada 175 kg bir yağmur, yoğunluklu bir yağış"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bölgedeki devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Soylu, afetin yaşandığı Yusufeli Barajı şantiyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

14.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bölgedeki devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Soylu, afetin yaşandığı Yusufeli Barajı şantiyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu: '15 dakikada 175 kg bir yağmur, yoğunluklu bir yağış'

Kaynak: AA

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