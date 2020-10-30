Söyleşi sırasında depreme yakalandılar
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Söyleşi sırasında depreme yakalandılar

30.10.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:14

Söke'de gerçekleştirilen söyleşi sırasında depreme yakalanan konuklar Güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı Sokaklarda bulunan vatandaşlar Germencik'deki marketin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleri Marketteki ürünlerin yere saçılması Kuşadası'ndaki spor salonunun...

Söke'de gerçekleştirilen söyleşi sırasında depreme yakalanan konuklar

Güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı

Sokaklarda bulunan vatandaşlar

Germencik'deki marketin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleri

Marketteki ürünlerin yere saçılması

Kuşadası'ndaki spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

İnsanların panikle kaçması AYDIN - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.

Söyleşi sırasında depreme yakalandılar
Söyleşi sırasında depreme yakalandılar
Söyleşi sırasında depreme yakalandılar
Söyleşi sırasında depreme yakalandılar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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