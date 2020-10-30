Söyleşi sırasında depreme yakalandılar
30.10.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:14
Söke'de gerçekleştirilen söyleşi sırasında depreme yakalanan konuklar Güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı Sokaklarda bulunan vatandaşlar Germencik'deki marketin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleri Marketteki ürünlerin yere saçılması Kuşadası'ndaki spor salonunun...
Söke'de gerçekleştirilen söyleşi sırasında depreme yakalanan konuklar
Güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı
Sokaklarda bulunan vatandaşlar
Germencik'deki marketin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleri
Marketteki ürünlerin yere saçılması
Kuşadası'ndaki spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü
İnsanların panikle kaçması AYDIN - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı