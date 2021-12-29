Söyleşi: "K.B.R.N. ve Doğal Afetler"
Üniversitemiz İtfaiye ve Arama Kurtarma Topluluğu tarafından 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Saat: 15. 00-17. 00 arasında, Espiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, AFAD Uzmanı Göksel Elifoğlu'nun katılacağı, "K. B. R. N. ve Doğal Afetler" konulu bir söyleşi gerçekleştirilecektir.
Üniversitemiz İtfaiye ve Arama Kurtarma Topluluğu tarafından 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Saat: 15. 00-17. 00 arasında, Espiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, AFAD Uzmanı Göksel Elifoğlu'nun katılacağı, "K. B. R. N. ve Doğal Afetler" konulu bir söyleşi gerçekleştirilecektir.
Söz konusu etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.
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