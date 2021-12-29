Söyleşi: "K.B.R.N. ve Doğal Afetler"

Üniversitemiz İtfaiye ve Arama Kurtarma Topluluğu tarafından 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Saat: 15. 00-17. 00 arasında, Espiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, AFAD Uzmanı Göksel Elifoğlu'nun katılacağı, "K. B. R. N. ve Doğal Afetler" konulu bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

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