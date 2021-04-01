Söylentilere göre Alan Wake 2 geliştiriliyor

Alınan bilgilere göre Alan Wake 2'nin yapım aşamasında olduğu kaydedildi. Alan Wake oyunun oyun tekniklerinin ve iyileştirme işlemlerinin geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor.

VentureBeat sitesinin editörü Jeff Grubb, Alan Wake'in devam oyununun geliştirildiğini duyduğunu belirtti. Alan Wake 2 oyununun Epic Games ortaklığıyla geliştirildiği söyleniyor.

Jeff Grubb en son Mass Effect Legendary Edition'ı oyunun açıklanmasından önce sızdırmıştı.Aynı zamanda Max Payne, Quantum Break ve Control'ün de tasarlayıcılığını yapan Remedy Entertainment şirketin CEO'su Tero Virtala tarafından açıklandığı gibi şuanda beş farklı proje ile ilgileniyorlar. Bu oyunlar Epic Games tarafından düzenleniyor. Control ekibinin yeni oyunu, Vanguard kod adlı ve oynaması bedava olan canlı servis co-op multiplayer oyun ve Crossfire X'in tek oyunculu tarafı konumunda. Öte yandan Epic Games'in de öncülük ettiği oyunlardan biri Alan Wake olabilir.

Henüz konuya ilişkin bir resmi duyuru da gelmiş değil.

ALAN WAKE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Alan Wake minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP SP2

İşlemci: Dual Core 2GHz Intel veya 2.8GHz AMD

Ram: 2 GB RAM

Ekran kartı: DirectX 10 compatible with 512MB RAM

DirectX: 9.0c

Hard Drive: 8 GB HD

Ses: DirectX 9.0c

Alan Wake önerilen sistem gereksinimleri