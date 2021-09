Alan Wake Remastered duyurusunun ardından Alan Wake 2 iddiaları güçlendi. Remedy'nin devam oyunu projesine yeşil ışık yaktığı söyleniyor.

GamesBeat yazarı Jeff Grubb katıldığı Giant Bomb yayınında, Remedy'nin Alan Wake 2 üzerinde çalışmaya başladığını ve ilk oyunun remaster sürümünün duyurulmasının bunun "haber cisi" olduğunu öne sürdü. Alan Wake 2'nin dağıtımcılığını Epic Games'in yapacağını belirten Grubb, "Alan Wake'in devamını planlıyorlar. Bununla ilgili daha önceden de konuşmuştum. Alan Wake 2 için Epic Games ile birlikte çalışıyorlar ya da en azından proje planlama aşamasında." dedi. Jeff Grubb daha önceden de Alan Wake 2'nin geleceğini iddia etmişti.

Remedy 2020'nin Mart ayında Epic Games ile bir anlaşma imzalamış ve bunun sonucunda iki oyun projesi hazırlayacaklarını duyurmuştu. Bunlardan birinin "AAA multiplatform oyun", diğerinin ise "küçük çaplı" bir oyun olduğu belirtilmişti. Alan Wake Remastered'ın yayıncılığını Epic Games'in yapacak olması da söz konusu iddiaları destekliyor.

Alan Wake'in marka haklarını elinde bulunduran Remedy, Microsoft'ta olan dağıtım hakkını ise 2019'da satın almıştı. Bunun ardından ilk oyunun yönetmeni Sam Lake bir devam oyunu yapmak istediğini açıklamıştı.

Alan Wake 2010 yılında Xbox 360 ve PC için çıkış yaptı. Yakın zamanda duyurulan remaster sürümü 5 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S konsolları ve PC için çıkacak. Böylece oyun ilk kez PlayStation platformunda oynanabilir olacak.

The post Söylenti: Remedy, Alan Wake 2 Üzerinde Çalışıyor appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri