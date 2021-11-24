Söylenti: Mass Effect Legendary Edition Xbox Game Pass'e geliyor - Haberler
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Söylenti: Mass Effect Legendary Edition Xbox Game Pass'e geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Söylenti: Mass Effect Legendary Edition Xbox Game Pass'e geliyor

Son zamanlarda paylaşılan söylentilere göre Mass Effect Legendary Edition Xbox Game Pass'e eklenecek.

Xbox veya EA tarafından resmi olarak onaylanmasa da Polonyalı merkezli bir haber sitesine göre Mass Effect'in üç oyunuyla birlikte Legendary Edition'ın da Microsoft Store'a geldiğini ve Xbox Game Pass rozeti olduğunu söylüyor.

Yayıncı EA'nın Xbox Game Pass Ultimate ile birlikte gelen yeni abonelik hizmeti olan EA Play'e sahip olduğu göz önüne alındığında, söylentinin doğruluğu artıyor.

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Mass Effect™ Legendary Edition, çok sevilen Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarından tek oyunculu temel içerikleri ve 40'tan fazla DLC'yi; promosyon silahlarını, zırhları ve paketleri içerecek ve bunlar yeniden düzenlenmiş ve 4K Ultra HD için optimize edilmiş olacak.

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