Söylenti: Kojima Productions, Sony İçin Silent Hill Oyunu Geliştiriyor

VGC'nin Konami'nin farklı geliştiriciler aracılığıyla birden fazla Silent Hill oyunu hazırladığını öne sürmesinin ardından bu stüdyolardan biri hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu son söylentiye göre; Kojima Productions, Sony için Silent Hill oyunu geliştiriyor.

Dün VGC'den Andy Robinson, Konami'nin sahip olduğu Metal Gear, Castlevania ve Silent Hill gibi büyük markalara ait yeni Oyunlar geliştirdiğini firmanın planlarıyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar aracılığıyla yazmıştı. Söz konusu yazıda Konami'nin birden fazla Silent Hill oyunu hazırladığı, bu oyunların Konami bünyesi dışındaki birbirinden farklı stüdyolar tarafından geliştirildiği, bir tanesinin Japonya'daki büyük bir stüdyo tarafından yapıldığı belirtilmişti.

Daha sonra Eurogamer da VGC'nin sayfasına taşıdığı iddiaları kendi kaynakları ile doğrulatmıştı. Bugün ise Japon video oyun endüstrisiyle ilgili güvenilir kaynaklara sahip olan Gematsu da bir yazı kaleme aldı. Gematsu'dan Sal Romano, Konami'deki kaynaklarından edindiği bilgiye dayanarak yeni Silent Hill oyunlarından birinin Kojima Productions tarafından geliştirildiğini ve projenin tamamen Sony tarafından fonlandığını yazdı.

Hideo Kojima'nın Konami'den olaylı ayrılışının ardından kurduğu stüdyosu Kojima Productions en son Sony ile işbirliğine gitmiş ve Death Stranding'i piyasaya sürmüştü. Robinson, söz konusu yazıyı kaleme aldıktan sonra katıldığı bir podcast'te Sony aracılığıyla Kojima ile Konami'nin arasındaki buzların eridiğini ve iki tarafın yeniden birlikte çalışmaya yakın olabileceğini söylemişti.

Andy Robison ayrıca Gematsu'nun iddiasına ilişkin Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Kendi haberinde sözünü ettiği Japon geliştiricinin Kojima Productions olmadığını belirterek kendi iddiasına göre Japonya'da birden fazla stüdyonun Silent Hill oyunları üzerinde çalışıyor olabileceğini yazdı. Sal Romano için ise "Sal harika bir gazeteci, verdiği bilgiden şüphe duymuyorum" dedi.

Hideo Kojima'nın yeni bir Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığına yönelik uzun süredir çeşitli iddialar gündeme gelmişti. En son bağımsız stüdyo Blue Box'ın Abandoned adlı projesinin aslında Kojima'nın Silent Hill oyunu olduğu öne sürülmüştü fakat bu konuda elle tutulur bir veri bulunamamıştı. Bunun dışında Polonyalı bağımsız oyun stüdyosu Bloober Team'in de bir başka Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığına dair güvenilir iddialar ortaya atılmıştı fakat buna ilişkin de henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

