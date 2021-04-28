Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok?

Söylemezsem Olmaz Beyaz TV'de yeni saati 13:15 'de ekranlara gelecek. Peki, Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok? Bugün Seren Serengil neden yok?