Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok?
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Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok?

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok?
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Söylemezsem Olmaz Beyaz TV'de yeni saati 13:15 'de ekranlara gelecek. Peki, Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok? Bugün Seren Serengil neden yok?

Söylemezsem Olmaz Beyaz TV'de yeni saati 13:15 'de ekranlara gelecek. Peki, Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok? Bugün Seren Serengil neden yok?

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında konuşmacı olarak yer alan Seren Serengil yok. Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda trafik nedeniyle geç kaldığını dile getirdi.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI KİM?

Bircan Bali,

Seren Serengil,

Arto,

Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü
Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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