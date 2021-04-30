Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın hakkında neler konuşuldu? 30 Nisan Söylemezsem Olmaz Aygün Aydın!
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Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın hakkında neler konuşuldu? 30 Nisan Söylemezsem Olmaz Aygün Aydın!

Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın hakkında neler konuşuldu? 30 Nisan Söylemezsem Olmaz Aygün Aydın!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programda bugün yayına bağlanan kadın, Aygün Aydın hakkında iddialarda bulundu. Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın hakkında neler konuşuldu? Aygün Aydın Söylemezsem Olmaz programına kim bağlandı?

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programda bugün yayına bağlanan kadın, Aygün Aydın hakkında iddialarda bulundu. Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın hakkında neler konuşuldu? Aygün Aydın Söylemezsem Olmaz programına kim bağlandı?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ AYGÜN AYDIN

Bugün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Canlı yayına bağlanan Sevgi adındaki hanımefendi, sevgilisinin kendisini Aygün Aydın ile aldattığını öne sürdü. Sevgi Hanım, Aygün Aydın'ın para karşılığında sevgilisi ile birlikte olduğunu iddia etti. Konu ile ilgili açıklamaya yapmayan Aygül Aydın, instagram hesabından kendisine iftira atıldığını dile getirdi.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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