Söylemezsem Olmaz konuğu Ali Şahin kimdir? Dermatoloji Uzmanı Ali Şahin kaç yaşında eğitimi nedir?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz konuğu Ali Şahin kimdir? Dermatoloji Uzmanı Ali Şahin kaç yaşında eğitimi nedir? Detaylar haberimizde.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz konuğu Ali Şahin kimdir? Dermatoloji Uzmanı Ali Şahin kaç yaşında eğitimi nedir? Detaylar haberimizde.

ALİ ŞAHİN KİMDİR?

Uzm. Dr. Ali ŞAHAN, 3 Aralık 1982 tarihinde doğmuştur. Lisans öncesi eğitimini Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara GATA Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Tıp Doktoru unvanını almıştır. Lisans eğitimini de almış olduğu Ankara GATA Dermatoloji Anabilim Dalı'nda başlamış olduğu ihtisas eğitimini 2014 yılında tamamlayarak "Dermatoloji Uzmanı" unvanını almıştır.