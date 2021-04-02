Söylemezsem Olmaz'da bugün Seren Serengil var mı? Seren Serengil son sağlık durumu!

Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Söylemezsem Olmaz'da bugün Seren Serengil var mı?

Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Söylemezsem Olmaz'da bugün Seren Serengil var mı?

SÖYLEMEZSE OLMAZ'DA BUGÜN SEREN SERENGİL VAR MI?

Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir zor günler geçiren Seren Serengil, canlı yayın sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Uzun yıllar fazla kiloları nedeniyle başı dertte olan Seren Serengil, 2016 yılında mide ameliyatı geçirmiş ancak ameliyat sonrasında hızlı kilo vererek 46 kiloya kadar düşmüştü. Ani kilo kaybını yakalandığı Dumping Sendromu nedeniyle yaşadığını paylaşan Serengil, bu zor süreci, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" sözleri ile anlatmıştı. 2 Nisan Söylemezsem Olmaz programında yer alıp almayacağı henüz belli değil.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SAAT KAÇTA?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı her gün, saat 13.15'de yayınlanmaktadır.