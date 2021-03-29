Söylemezsem Olmaz canlı izle! Söylemezsem Olmaz sunucuları kim?

Beyaz TV'nin sevilen programları arasında yer alan Söylemezsem Olmaz beğeni ile takip ediliyor. Peki Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! Söylemezsem Olmaz yeni saati ne zaman?

Söylemezsem Olmaz magazin programı bu sabah ekranlara gelmedi. Merak eden izleyiciler program ne zaman yayınlanacak onu konuşuyor. Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta başlayacak? Söylemezsem Olmaz neden yayınlanmadı, bitti mi? Tüm bilgiler haberimizde.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN?

Söylemezsem Olmaz Beyaz TV'de yeni saati 13:15 'de ekranlara gelecek. Haftanın 5 günü ekrana gelmektedir. Söylemezsem Olmaz jüri üyeleri kimler?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI KİM?

Bircan Bali,

Seren Serengil,

Arto