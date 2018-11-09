Soykırlı'ya En Centilmen Oyucu Ödülü

Trakya Veteranlar Ligi Başkan Yardımcısı Zafer Soykırlı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 40 yaş üzeri Dünya Futbol Şampiyonası'nda Trakya Veteran'a dünyanın en centilmen takımı, kendisine turnuvanın en centilmen oyuncusu ödülü verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.

Soykırlı, yaptığı açıklamada, takımlarıyla Tekirdağ'da böyle güzel bir başarı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

21 Takım ve 650 oyuncunun kıyasıya mücadele ettiği Dünya Kupasında Trakya Karması bünyesinde aldığı en centilmen oyucu ödülünün kendisine ulaştığını belirten Soykırlı, şunları kaydetti:

"Dünya kupasında final oynamamız Trakya'mız adına çok önemli bir başarıdır. Finale giden yolda dünyanın en centilmen takımı seçilebilmek hiçbir şeyle kıyaslanamayacak büyüklükte bir başarıdır. Böyle büyük bir organizasyonda şahsıma verilmiş olan 'en centilmen oyuncu' ödülü ise başarı dışında, benim belki de torunlarıma anlatabileceğim en güzel hikaye ve anılardan birisi olacaktır. Bu ödülü almamda emeği geçen başta takımımız bünyesindeki hepsi birer kahraman olan bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim."