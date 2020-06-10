Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu o anları anlattı Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu o anları anlattı İzmir'in Bayraklı ilçesinde dükkanına soygun için giren eli silahlı şahsı etkisiz hale getiren kuyumcu Hasan S., o anları anlattı.

Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu o anları anlattı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde dükkanına soygun için giren eli silahlı şahsı etkisiz hale getiren kuyumcu Hasan S., o anları anlattı. Hasan S., aynı olayı daha önce de yaşadığını ve bu yüzden soğukkanlı davrandığını söyledi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşonla gizleyerek iş yerine gelen M.B. isimli bir şahıs, Hasan S.'nin sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi. Elindeki silahı Hasan S.'ye doğrultan M.B., tezgahtaki altınları istediğini söyledi. Kuyumcu Hasan S. ise M.B.'ye "Gel kendin al" dedi. Bunun üzerine tezgaha yönelen M.B., üç bileziği aldığı sırada hamle yapan Hasan S., şüphelinin silahını aldı ve ikili arasında arbede çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede giden Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, 6 bilezik de sahibine teslim edildi.

"Daha önce de başıma geldi, soğukkanlıydım"

Silahlı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu Hasan S. o anları anlattı. Daha önce de benzer bir girişime maruz kaldığını belirten kuyumcu, "Soyguncu, kasayı boşalt ve altınları ver dedi. Ben de, 'Alacaksan gel kendin al' dedim. 'Hayır, sen vereceksin' dedi. Ben yine, 'Gel kendin al' dedim. Bu sefer kendisi bileziklere yöneldi. O anda tabancasını tuttuğu sağ elini büktüm ve tabancasını aldım. Daha sonra boğuşmaya başladık. Kapının önüne çıktık orada tekrar boğuştuk. Orada esnafın masalarına çarptık. 2003 yılında da başıma benzer bir olay gelmişti, o yüzden soğukkanlıydım. O sefer müşteri yoktu, tek başına gelmişti. Onun da silahını almıştım. Dün 6 tane bilezik almış kaçarken, ancak bunları geri aldım. Polise de şikayetçi oldum. Polisimiz de gelip iş yerinde çalışmalar yaptı. Adli süreç devam ediyor" diye konuştu.

Soygun girişimi ve arbede güvenlik kamerasında

Kuyumcudaki gasp girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan S., bir başka müşteriyle ilgilenirken içeri giren M.B.'nin silahını çıkardığı ardından da Hasan S.'nin silahı aldığı ve arbede çıktığı görüldü.

Kaynak: İHA