Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)
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Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)

ÇARŞAFLI SOYGUNCU TUTUKLANDIErzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve kıskıvrak yakalanan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı.

22.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:38
Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)

ÇARŞAFLI SOYGUNCU TUTUKLANDIErzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve kıskıvrak yakalanan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Buradaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezavine gönderildi. Adliye çıkışında yüzünü gizleyen zanlının ilk ifadesinde borcundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


Kaynak: DHA
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