Soyguna Giden Hırsızlar, Bozguna Uğradı! Yaralı Arkadaşlarını Sürükleyerek Taşıdılar

Mersin'de ellerinde uzun namlulu silahlarla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan soyguncular, durumu erken fark eden iş yeri sahibinin silahını ateşlemesi sonucu bozguna uğradı. Olayda soygunculardan biri vurularak yaralanırken, yaylım ateşine tutulan kuyumcu dükkanındaki iş yeri sahibi ise başından vuruldu.

SOYGUNCULAR 4 KİŞİYDİ

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan Çetinkaya Kuyumculuk adlı iş yerine gelen silahlı 4 kişi, kuyumcu dükkanını soymak istedi.

İŞ YERİ SAHİBİ SİLAHINI ATEŞLEYİNCE, ÇATIŞMA ÇIKTI

Üzerlerinde sarı renkli tek tip elbise bulunan soyguncular kuyumcu dükkanına doğru ilerledikleri sırada, iş yeri sahibi Refik Çetinkaya'nın durumu erken fark ederek silahına davranması sonucu bozguna uğradı. Kuyumcunun ilk ateşi ile soygunculardan biri yaralanırken, silahlı saldırganlar ise kuyumcu dükkanını yaylım ateşine tuttu. Çıkan çatışmada iş yeri sahibi Çetinkaya'da başından vurularak yaralandı.

Neye uğradıklarını şaşıran soyguncular ise amaçlarına ulaşamadan yaralı arkadaşlarını da yanlarına alarak beyaz bir otomobille olay yerinden kaçtı. Başından vurulan kuyumcu Refik Çetinkaya, ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede iş yerinde çok sayıda mermi izi ve boş kovan bulundu. Ayrıca olay yerine yakın bir bölgede soyguncuların kullandığı araca benzeyen, ancak plakası farklı bir araç polis tarafından incelenmeye alındı.

Öte yandan olay sırasında soyguncuların yaralı arkadaşlarını da alarak kaçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bozguna uğrayan soyguncuların yaralı arkadaşlarını araca taşıyıp olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.