Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı

03.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:52
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı.

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tatbikatta senaryo gereği 2 kişi, bir kuyumcuyu bıçakla soymaya kalkıştı. Ulucami Mahallesi'nde soygun anında kuyumcunun panik butonuna basmasıyla adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra hırsızlara 'teslim olun' anonsu yaptı. Ancak çağrı uymayan 2 kişi, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin gerçek sandığı tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlandı.


Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Demet Akbağ Çağatay Ulusoy Seren Serengil
Spor Falcao Mbaye Diagne Sergen Yalçın Steven Gerrard Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Ekim İşgal Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 11:53:47. #1.15#
title