Soygun Oyunu: Büyük Vurgun Filmi
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İki yakın arkadaş olan Ali ve Okan, muhteşem geçen okul hayatının ardından büyük bir yıkıma uğrar. İki gencin okul hayatları ne kadar iyi geçmişse, iş hayatları da bir o kadar kötü gider. İş dünyasına dair tüm ümitlerini kaybeden Ali ve Okan, bu sırada en yakın arkadaşları olan Orhan'ın evinde son şansları ile karşılaşır. Orhan'dan emniyet teşkilatının açmış olduğu sınav haberini alan gençler, hemen sınava girse de sonuç hüsran olur. Başarısızlıklara alışık olan iki genç hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Ancak bu sırada Orhan'ın sunduğu teklif, hayatlarının değişmesine neden olur. Kimsenin ulaşamayacağı bilgilerle dolu bir çanta ve ustalıkla hazırlanmış bir soygun planı ile karşı karşıya kalan Ali ve Okan, Orhan'ın teklifini kabul eder. Her şeyin planladıkları gibi gideceğini düşünen ekip, beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.
Yönetmen: Ali Doğançay
Senaryo: Ali Doğançay
Oyuncular: Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Soygun Oyunu: Büyük Vurgun
Yapımcı Firma: AD Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.06.2020
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