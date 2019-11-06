Soygun Oyunu: Büyük Vurgun Filmi

06.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:58

İki yakın arkadaş olan Ali ve Okan, muhteşem geçen okul hayatının ardından büyük bir yıkıma uğrar. İki gencin okul hayatları ne kadar iyi geçmişse, iş hayatları da bir o kadar kötü gider. İş dünyasına dair tüm ümitlerini kaybeden Ali ve Okan, bu sırada en yakın arkadaşları olan Orhan'ın evinde son şansları ile karşılaşır. Orhan'dan emniyet teşkilatının açmış olduğu sınav haberini alan gençler, hemen sınava girse de sonuç hüsran olur. Başarısızlıklara alışık olan iki genç hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Ancak bu sırada Orhan'ın sunduğu teklif, hayatlarının değişmesine neden olur. Kimsenin ulaşamayacağı bilgilerle dolu bir çanta ve ustalıkla hazırlanmış bir soygun planı ile karşı karşıya kalan Ali ve Okan, Orhan'ın teklifini kabul eder. Her şeyin planladıkları gibi gideceğini düşünen ekip, beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Ali Doğançay

Senaryo: Ali Doğançay

Oyuncular: Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Soygun Oyunu: Büyük Vurgun

Yapımcı Firma: AD Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 05.06.2020



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Kaynak: InterSinema.com