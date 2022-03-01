Şoygu: "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek" - Haberler

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Şoygu: "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek"

AA, Dmitri Chirciu - Güncel
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Şoygu:

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rus ordusunun hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da özel askeri operasyona devam edeceğini" bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rus ordusunun hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da özel askeri operasyona devam edeceğini" bildirdi.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Ukrayna halkını Rusya ile mücadelede kullandığını savunan Şoygu, "Bizim için önemli olan, Rusya'nın Batı ülkeler tarafından oluşturulan askeri tehditten korunmasıdır." dedi.

Şoygu, Rus ordusunun sivillerin hayatının korunması için gerekli önlemleri aldığını ileri sürerek, "Saldırılar, yüksek hassasiyetli silahlar ile yalnızca askeri hedeflere yapılıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Sergey Şoygu, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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