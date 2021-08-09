Soyer, Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmaları denetledi
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Soyer, Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmaları denetledi

Soyer, Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmaları denetledi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı bölgesindeki aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Halit Ziya Bulvarı'nda başlattığı çalışmalar sona yaklaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı bölgesindeki aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Halit Ziya Bulvarı'nda başlattığı çalışmalar sona yaklaştı. Başkan Soyer, hafta sonu aralıksız beton dökme işlemi yapan ekiplerin çalışmalarını inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmaları büyük oranda tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hafta sonu ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarihi eserler nedeniyle gecikti

300 yıllık Çakı Hanı Bedesteni'nin kalıntıları bulunması nedeniyle İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yürütülen ve trafiğe açılması geciken bulvarda İzmir Müze Müdürlüğü arkeologları, bedestene ait tüm verileri toplayarak bedestenin rölevesini çıkardı. Kalıntılar eski yerine yerleştirilerek üstü kapatıldı. Asfaltlama ve tretuvar imalatlarının ardından kısa bir süre sonra Halit Ziya Bulvarı trafiğe açılacak.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Ekipler, Halit Ziya Bulvarı'nda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı imalatını tamamladı. Yolu trafiğe açmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekipler beton imalatının yaklaşık yarısını tamamladı. Yolun geri kalan kısmında beton dökümü ve tretuvar imalatları devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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