Soyer'den Harmandalı müjdesi: "Harmandalı'nda elektrik üretmeye başlıyoruz"

19.10.2019 19:00

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Cemevi'nin temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Harmandalı'nda elektrik üretmeye başlıyoruz ve kokudan da sinekten de her gün giderek daha az rahatsız olacaksınız" dedi.



Çiğli Belediyesi ve Cem Vakfı Harmandalı Şubesi iş birliğiyle Harmandalı Cemevi'nin temeli törenle atıldı. Tören, dualarla başladı. Ardından zakir dinletisi ve semah gösterileri yapıldı.



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Alevilik; insanı kamile ulaştırmayı çabalayan bir kültürdür. Hak ile buluşturan bir yol, kardeşlik dürüstlük ve özgürlük felsefesidir" dedi.



Soyer, "Alevi toplumu, cemevlerinin kendi kültürlerini yaşatan yer olduğuna karar vermiştir. Bu durum üzerinde tartışma yürütülmeyecek kadar açıktır. Bugün bunu tartışmanın hükmü yoktur. Devlet kurumları, din görevlileri ve siyasetçiler Alevilerin bu duruşuna sadece saygı gösterebilirler. Biz demokrasiyi, kardeşliği, yurttaşlığı ve adaleti bu şehrin vazgeçmezleri olarak görüyoruz. Alevilik üzerinden yapılan siyaset anlayışının bir an önce bitmesi gerekiyor. Biz siyasetçilere düşen bu öğretileri bilmek, yaşatmak ve inancımız her ne olursa olsun saygı göstererek gelecek nesillere taşımaktır" açıklamalarına yer verdi.



Harmandalı için müjde



Soyer, bir müjdeyi de paylaşarak, "Sayın Gümrükçü başkanım benim sizlere söylememi istedi. Bu ay sonunda Harmandalı'nda elektrik üretmeye başlıyoruz ve kokudan da sinekten de her gün giderek daha az rahatsız olacaksınız. Bunun da buradan sözünü veriyorum" diye aktardı.



"Yeni kent merkezi de Harmandalı olacak"



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, "Üç şey söyleyeceğim. Birincisi; ben bu şehre 21 yıl önce geldim. Kuruluşundan itibaren göçle kurulmuş bir şehir. Yerlisi var, Balkanlardan doğudan gelmiş insanlarımız var. Anadolu'nun 81 ilinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı ve herkesin birbirini saygıyla hoşgörüyle karşıladığı bir ilçe. Çiğli'nin bu ülkeye örnek olması gereken bir anlayışı var. Bir arada kardeşçe saygı ve sevgi içerisinde yaşıyorlar. Çiğli'nin birliğini bütün Türkiye'ye örnek olur diye düşünüyorum" dedi.



Gümrükçü, "Yeni kent merkezi de Harmandalı olacak ve Harmandalı hak ettiği yere kavuşacak" diyerek şöyle devam etti:



"İkincisi; 'İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak' dedik. Yeni kent merkezi de Harmandalı olacak ve Harmandalı hak ettiği yere kavuşacak. Bu anlamda birçok adım attık. Burada cemevi ile devam ediyoruz. Ardından çöpler, yeni yollar ile devam edeceğiz. Son olarak da ben klasik bir siyaset ve klasik bir başkanlık yapmayacağım. Sorun olan ve 1999 yılından beri bütün belediye başkanlarının verdiği sözleri tutan belediye başkanı olacağım. Temel atma törenini son altı ayda da yapardım; ama 6. ayında temel atma onurunu yaşayan bir belediye başkanıyım. Arkamda siz varsınız, sizin verdiğiniz güç ve destek var. Önümüzde de büyükşehir başkanımızla birlikte Çiğli'yi marka kent yapma iradesini göstereceğiz."



"Birleşirsek var oluruz"



Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner,



CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da, "Ülkemizde hep ön yargılı yaşadık. Üzerimizdeki ön yargıları atma zamanı geldi. Her zamankinden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Cemevi demek; eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik ve adalet demektir. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz" ifadelerini kullandı.



CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 'demokratik, laik bir devlettir' der anayasa. Eşitliği, yurttaşlıkta eşit yurttaşlığı savunan madde vardır. Laikliği iki cümleyle ifade edebiliriz; Alevilik inanç ve etnik kimliklerin kör olması ve görmemesi anlamını taşır. İnanç ve vicdan özgürlüğüdür. Bu da her insana eşit mesafede olmayı temsil eder. Bu cemevi için böyle değil. Yasada cami der, mescit der, kilise der; ama cemevi demez. İç hukukta da maalesef cemevi ifadesini yerleştiremedik. Soru önergesi teklifler verdik; ama iç hukuk tükendiği için bunu sokamadık. Cemevleri ifadesi meşrulaşmış, meşrulaştırılmıştır. Canlar, bu cemevinin iyilik getirmesini ve birlikte bir yaşam arzu ettiğimiz bir yaşama evirmesi adına iyi işler yapmasını diliyorum" dedi.



Çiğli'de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği temel atma törenine ayrıca; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Çiğli ve diğer ilçelerin belediye başkan yardımcıları ve bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA