Soyer: "Dayanışma, sahip çıkma, el uzatma vakti"

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tam kapanma sürecinde mağduriyete uğrayacak toplum kesimlerine dikkat çekerek, "Şimdi yine dayanışma, birbirimize sahip çıkma, İzmir'de bu süreçlerden en olumsuz etkilenenlere...

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tam kapanma sürecinde mağduriyete uğrayacak toplum kesimlerine dikkat çekerek, "Şimdi yine dayanışma, birbirimize sahip çıkma, İzmir'de bu süreçlerden en olumsuz etkilenenlere el uzatma vakti. Hepinizin desteğini, katkısını, sahiplenmesini rica ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsü önlemleri nedeniyle internet üzerinden yapılan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısının 99'uncusuna katıldı.

Soyer, toplantıda bir konuşma yaptı. Başkan Soyer, ülkenin zor günler geçirdiğini belirterek, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz; ama özellikle bu dönemin zorluğu günübirlik ekmeğini kazananlarla ilgili. Esnafla ilgili çok büyük zorluklar var. Esnaf kardeşlerimizin önünde çok karanlık bir tablo var. Metropol'ün yaptığı son anketlerde Türkiye'nin geleceğinden kaygılı olanların oranı yüzde 60'ları aşmış vaziyette. Bu çok vahim bir tablo. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kapanma özellikle yoksulluk, açlık sınırında yaşayan küçük üretici ile esnafı çok daha ciddi bir şekilde vuracak öyle gözüküyor. Pandeminin ilk döneminden beri, arkasından deprem dönemi. Biraz dayanışma yorgunluğu yaşıyoruz. Herkes dayanışmaktan da yoruldu muhtemelen. Ama şimdi yine dayanışma, birbirimize sahip çıkma, İzmir'de bu süreçlerden en olumsuz etkilenenlere el uzatma vakti. Hepinizin desteğini, katkısını, sahiplenmesini rica ediyorum" dedi.

İftar yemeği çağrısı

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, kurul üyelerine Büyükşehir Belediyesinin Halkın Bakkalı üzerinden gerçekleştirdiği iftar yemeği kampanyasına destek verme çağrısı yaptı.

Başkan Soyer Küçükkurt'a teşekkür ederek, deprem döneminde yapılan kampanyaları örnek verdi. Soyer, "Dayanışma yorgunluğu var belki biraz İzmir'de şu an. Herkes bu dayanışmanın da yorgunluğunu yaşıyor olabilir, doğru; ama belki de şu an en çok ihtiyaç duyulan bir dönem. 17 gün kapanma demek gevrekçi bir kardeşimizin evine ekmek götürememesi demek. Bu kadar basit. Çok sayıda küçük esnafımız, seyyarımız, küçük üreticimiz çok ağır sıkıntılar yaşayacak. Tam da dayanışmanın vakti, zamanı. Rica ediyorum Halkın Bakkalı üzerinden bütçenize uygun miktarda alım yaparsanız biz bunları en çok ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza götürüyoruz. Hem iftar paketi olarak, hem de Halkın Bakkalı Gıda Yardım Paketi olarak götürüyoruz. Sizin katkınız vatandaşa ulaşıyor. Herkesin desteğini bekliyoruz. Hedefimiz 400 bin iftar paketi dağıtmaktı. Aşacağız bu hedefi öyle gözüküyor. Şimdiden çok sayıda destek alıyoruz. İzmirliler inanılmaz bir duyarlılık gösteriyor ama buna hepinizin katılımını bekliyoruz" dedi.

Alsancak'ta sıcak asfalt

Kapanma sürecinde çalışmalara devam edeceklerini, durmayacaklarını belirten Soyer, "Krizi fırsata çevirecek çalışmalar peşindeyiz. Örneğin; Alsancak'ta Talatpaşa Bulvarı'nda sıcak asfalt yapma hayalimiz hep alternatifsiz yollar nedeniyle ertelediğimiz bir şeydi. Oraya giriyoruz, Alsancak'ta ciddi bir sıcak asfalt çalışması yapacağız. Biz belediye olarak ayaktayız, sokaktayız, dışarıdayız" diye konuştu.

Kurul üyelerine projeler anlatıldı

Toplantının sonraki bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, İzmir Vakfı Genel Müdürü Güven Eken, "UNESCO Dünya Mirası Alanlar Ağı ve Gediz Deltası Adaylık Süreci", Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Genel Koordinatörü Ruhisu Can Al da "İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu Sürecinde İzmir'in Kurumsal Bileşenleriyle İşbirliği Olanaklarının Oluşturulması" konulu birer sunum yaptı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı