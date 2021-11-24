Soyer: "Çok başarılı bir Terra Madre yapacağız"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda en büyük gıda hareketi Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde "Terra Madre" gastronomi fuarına ev sahipliği yapacak İzmir'in lezzetleri dünyayla buluşmaya devam ediyor. İtalya Mutfağı Haftası ve Terra Madre Anadolu İzmir 2022 yemeğinde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Emin olun ki İtalyanlar bile böylesini görmedik diyecek. Çok başarılı bir Terra Madre yapacağımıza inanıyorum. Bu toprakların dinamikleri çok zengin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iyi, adil ve temiz gıdayı destekleyen "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda Eylül 2022'de uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu İzmir 2022'yi düzenlemeye hazırlanan İzmir yerel lezzetlerini dünyayla buluşturmaya devam ediyor. İtalya Konsolosluğu ve Türk İtalyan Ticaret Odası işbirliğiyle İzmir Marina Nefes Restoran'da İtalya Mutfağı Haftası ve Terra Madre Anadolu İzmir 2022 yemeği düzenlendi. İtalya'da Slow Food federasyonu üyesi şef Paola Betti tarafından hazırlanan yemeğin anlatımını Tangör Tan yaptı. Şef Paola Betti, "İzmir'de çok kalpten karşılandım. Burada değişim havasını tadabiliyorum" diye konuştu. Tangör Tan ise gecenin menüsünü hazırlarken küçük üreticilere nasıl ulaştıklarını anlattı.

Soyer: "Bu toprakların dinamikleri çok zengin"

Çok önemli bir gecede bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok keyifli bir akşam. Terra Madre, toprak ana... Terra toprak, Madre ana demek. Bizim için ne kadar yakın, ne kadar sıcak bir isim. İzmir olarak Terra Madre adıyla dünyanın en büyük gastronomi fuarına ev sahipliği yapacağız. Bu, çok heyecan verici bir adım. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Emin olun ki İtalyanlar bile böylesini görmedik diyecek. Çok başarılı bir Terra Madre yapacağımıza inanıyorum. Bu toprakların dinamikleri çok zengin. Hem Cittaslow hem Terra Madre vesilesiyle İtalyanlarla hep çok yakın ilişkilerim oldu. Bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla buluşturan sebep var. Bu zenginliğin verdiği güçle olağanüstü bir Terra Madre yapacağız" diye konuştu.

İzmir Akdeniz'in merkezinde

İtalyan mutfağı hakkında bilgiler veren İzmir İtalya Başkonsolosu Valerio Giorgio, "İzmir, biyoçeşitliliğin korunması için çalışan tarım-gıda sektöründeki çiftçilerin ve zanaatkarların çalışmalarını geliştiriyor. ve İzmir, kendisini Akdeniz'in merkezine oturtacak büyük bir organizasyon olan Terra Madre Anadolu'ya 2022 yılında ilk kez ev sahipliği yapacak. 2004'te Torino'da doğan Terra Madre ağı çiftçilere, balıkçılara, yetiştiricilere, işleyicilere, küçük üreticilere ses ve görünürlük kazandırıp üreticilerin kendi aralarında ve kamuoyunda yaptıkları işin ne kadar değerli olduğuna dair farkındalığı artırma amacını taşıyor" dedi.

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