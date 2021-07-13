Buca-Otogar projesinin İzmir trafiğine nefes aldırması hedefleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buca-Otogar projesinin İzmir trafiğine nefes aldırması hedefleniyor

Buca-Otogar projesinin İzmir trafiğine nefes aldırması hedefleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesinde incelemelerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesinde incelemelerde bulundu. Proje tamamlandığında maliyetinin 1 milyar lirayı bulacağını belirten Başkan Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bütçeyi yüklenebilecek güçtedir. Bunun altından kalkacağız ve İzmirliye nefes aldıracağız. Trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifletecek çok önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova arasında açılacak ve şehrin trafiğini rahatlatması beklenen tünel ile viyadük projesinde incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin de eşlik ettiği Başkan Tunç Soyer, projenin ilerleme süreci hakkında bilgi aldı.

Projenin İzmir'deki trafik sorununun çözümlerinden biri olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, "Bittiğinde toplamda bugünkü rakamlarla 1 milyar lira civarında bir maliyeti olan dev bir proje. Önemli olan İzmir girişinden, çevreyolundan itibaren Konak'a kadar viyadük ve tünelle beraber kesintisiz bir ulaşım imkanı oluşturmuş olacağız. Şehir içindeki trafik akışını da çok büyük ölçüde rahatlatacak. Bu bölgedeki akışın rahatlaması, kentin diğer bölgelerindeki rahatlamayı tetikleyecek, onun önünü açacak" dedi.

Proje için yoğun bir çaba harcandığını ifade eden Başkan Soyer, "Daha önceden başlamış fakat müteahhitin bırakması nedeniyle yarım kalmış bir projeydi. Şimdi tekrar büyük bir hızla projenin hayata geçmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi çok yoğun bir çaba içinde. Ayaklar, üstteki kirişler, bütün bunlar bin 850 metrelik bölüm 6 ay içinde en geç bitmiş olacak. Ağustos ayının ortalarında tünel ile ilgili ihaleyi yapacağız. Tünelden sonrasındaki bölüm için de aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara hızlı bir biçimde devam ediyor. Etap etap yürüyecek; ama sonunda çevre yolundan girildiğinde Buca, Konak ve Bornova'yı birbirine bağlayacak yepyeni bir aksı açmış olacağız. Bütçesi çok yüksek olsa da İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bütçeyi yüklenebilecek güçtedir. Bunun altından kalkacağız ve İzmirliye nefes aldıracağız. Trafikteki yoğunluğu büyük ölçüde hafifletecek çok önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

Sırada tünel ihalesi var

Büyükşehir ayrıca, yarım kalan tünel inşaatının bitirilmesi için de önümüzdeki ay ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İzmir'in en uzun tüneli Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesinin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve 2 gidiş-2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak

7,4 kilometrelik güzergah üzerindeki tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden Otogar'a bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Buca'daki Homeros Bulvarı, Işıkkent'teki İzmir Otogarı'na bağlanacak. - İZMİR

Buca-Otogar projesinin İzmir trafiğine nefes aldırması hedefleniyor
Buca-Otogar projesinin İzmir trafiğine nefes aldırması hedefleniyor
Buca-Otogar projesinin İzmir trafiğine nefes aldırması hedefleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buca-Otogar projesinin İzmir trafiğine nefes aldırması hedefleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:38:30. #1.16#

title