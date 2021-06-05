Soydukları evden ayakkabı ve paspası da çalan hırsızlar tutuklandı
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Soydukları evden ayakkabı ve paspası da çalan hırsızlar tutuklandı

Soydukları evden ayakkabı ve paspası da çalan hırsızlar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde girdikleri evlerden ziynet eşyası ve cep telefonunun yanında ayakkabı ve paspasları da çalan 2 hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde girdikleri evlerden ziynet eşyası ve cep telefonunun yanında ayakkabı ve paspasları da çalan 2 hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mayıs ayı içerisinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen 5 ayrı ikametten hırsızlık ve 1 de marketten silahlı yağmaya teşebbüs olayının faillerini yakalamak ve olayları aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yerlerinde yapılan incelemeler ve deliler ışığında araştırmalarını yoğunlaştıran Asayiş Büro Amirliği ekipleri, F.P.(31) ve yabancı uyruklu Y.E.(32) adlı şahısları gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olan şahısların sorgulamalarında ve ifadelerinde Güneşli Mahallesi'nde silahlı yağmaya teşebbüs ile Tepebaşı, Battalgazi, 2'si Köprübaşı ve Kümbet Mahallesi'ndeki 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda; 1 adet tabanca, 5 adet cep telefonu, 12 çift ayakkabı, altın ve ziynet eşyaları, halı, paspas, bisiklet, tespih gibi çalıntı eşyalara el konuldu. Ayrıca şüphelilerin evlere girmek için kullandıkları anahtarlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Soydukları evden ayakkabı ve paspası da çalan hırsızlar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Soydukları evden ayakkabı ve paspası da çalan hırsızlar tutuklandı - Haberler
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