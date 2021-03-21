Soydan, MHP'nin MYK üyesi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayında Mersin'in en genç siyasetçilerinden biri olan Serdar Soydan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayında Mersin'in en genç siyasetçilerinden biri olan Serdar Soydan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bin 277 oyla genel başkanlığa yeniden seçildi. Mersin'den ise daha önce MHP Mezitli İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık 5 yıl boyunca yürüten, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakının Mezitli Belediye Başkan Adayı olan Serdar Soydan, 75 kişilik MYK üye listesinde yer aldı.

1980 doğumlu olan ilk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamlayan Soydan, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayıp, siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. İş hayatına finans uzmanı olarak başlayıp, dış hesaplar uzmanı olarak devam eden Soydan, Ticaret Bakanlığının açmış olduğu sınavları kazanarak 'gümrük müşaviri' unvanını almaya hak kazandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı