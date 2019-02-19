Soydan: "Kadınlar Üzerinden Karalayarak Siyaset Yapılmaz"

Cumhur İttifakının MHP'li Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, göreve gelmesi halinde kadın üretici pazarlarını yıkacağı iddialarını, siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirdi.

Soydan, Viranşehir Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan Soydan, pazarda genel bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde, bazı kesimler tarafından özellikle kadın üretici pazarlarının gezilerek, göreve gelmem halinde buraları yıkacağım iddia ediliyormuş. Bu durum en hafif tabiriyle siyasi nezaketsizliktir. Siyasi yarışı önde götürdüğümüz artık kamuoyu tarafından da bilinen bir gerçektir. Bizi artık kimse durduramaz. Kadınlarımız üzerinden böyle karalama kampanyaları yapmak ne etiğe ne ahlaka ne de siyasi nezakete sığar. Ayıptır" dedi.

"Kadın üretici pazarları yerinde kalacak"

Bu yarışa kimseyi kırmadan çıktığını ve öyle de sona erdirmek istediğini ifade eden Soydan, "Ancak bunu savaş olarak görüp ucuz zaferler kazanma peşinde olanlara da saygıdeğer Mezitli halkına da birkaç şey söylemek durumundayım. Karalayarak politik kampanya yapmayı hayatımın hiçbir döneminde tasvip etmedim. 'Taş üstüne taş koyandan Allah bin kere razı olsun' düsturunu defalarca dile getirdim, getirmeye de devam edeceğim. Kadın üretici pazarları projesi doğru bir projedir. Kaldırmak da kimsenin haddine değildir. Buradan herkese gönül rahatlığı ile bir kez daha söylüyorum. Kadın üretici pazarlarımız yapılan kara propagandalara inat sapasağlam yerinde kalacaktır. Mevcut fiziki koşullarını iyileştirip, dünya standartlarına getirilecektir. Güneş enerjisi panelleri kullanılarak, kışın daha sıcak ortamlarda çalışmaları sağlanacaktır. Kadın üretici pazarlarımızda tuvaletleri, giyinme odaları, sıcak suları olan koşullar kadınlarımızın öncelikli haklarıdır. Teknolojinin gücünden faydalanarak pazar ağlarımız genişletilip, kadınlarımızın emeği ülke genelinde markalaştırılacaktır. Bundan kimsenin en ufak şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Mezitli'de kartlar yeniden dağıtılıyor"

Mezitli'de kartların yeniden dağıtıldığını ve belli kesimlerin panik havası içerisinde olduğunu söyleyen Soydan, şöyle devam etti; "Değişim güç ve cesaret ister. Bu değişim hareketinin öncüsü olarak Mezitli'yi hep birlikte yönetmeye geliyoruz. Herkes bilsin ki, biz bu iddialara gülüp geçiyoruz. Biz güldükçe rahatsız olanlara, şahsımı ve temsil ettiğim siyasi partileri bu şekilde töhmet altında bırakmanın yanlış bir tutum olduğunu ve bu tutumun da hiç kimseye faydası olmayacağını bir kez daha vurguluyorum. Centilmence başladığımız bu siyasi atmosfere aynı nezaketle devam etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, rakiplerimize başarılar diliyor, Mezitlili hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA