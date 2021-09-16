TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan : "Islanan fındıkta çürüme riski çok artıyor"

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bu yıl fındık sezonunda fazla yağış alındığını, üreticilerin özellikle fındığını çürütmemesi adına sürekli olarak havalandırmanın önemli olduğunu söyledi.

Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, havaların yağışlı olması nedeniyle, topladıklarını kırsal mahallelerden şehir merkezine taşıdı. Bazı üreticiler, kent merkezindeki evlerinin önlerine mahsullerini sererek kurutmaya çalışırken, şehir merkezinde evleri bulunmayan üreticiler de büyük arsaların yolunu tuttu. Üreticiler, kamyonetler yardımıyla getirdikleri fındıklarını burada kurutmaya çalışıyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor.

"Üreticiler yüksek kesimlerden sahil bölgesine geliyor"

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bu yıl fındık hasat sezonunun oldukça yağışlı geçtiğini söyledi. Fındığın ıslanmaması için üreticilerin çaba sarf ettiğine değinen Soydan, "Bu sene fındık hasadında gerçekten istisnai bir yıl oldu. Özellikle son yıllara baktığımızda ağustos ayında çok önemli ölçüde bir yağış aldık. Üreticilerimiz fındık toplamaya başladı ve beraberinde yağışlar ile karşılaştı. Bu süreçte üreticinin fındığı istemese de yağmur altına kalmış oldu. Burada zaman zaman bu anlamda zor durumda kalanlar oldu. Bazı üreticiler ise çok ciddi bir mücadele sarf ederek, fındığını ıslatmamaya çalıştı. Şuanda fındıkta da son zamanlara geldik. Özellikle yüksek kesimlerde artık fındık harmanlarda ve kurutma ile ilgili problemler var. Üreticilerimiz yağmur karşısında yüksek rakımlı bölgelerden sahil bölgesine indirmeye başladı" dedi.

"Islanan fındıkların çürüme riski oluyor"

"Bu süreçte üreticilerimizin çok dikkatli olması gerekiyor" diyen Soydan, "Biz de bu konuda ziyaretler gerçekleştirdik. Hem harmanda hem de bahçede ıslatılan fındıkların çürüme ile ilgili riski oluyor. O açıdan üreticilerimiz özellikle harmana getirdikleri tane fındıklarının üzerini havalandırması gerekiyor. Havalar yağışlı ancak güneş kısa bir süreliğine de açsa muhakkak fındığın üzerini açarak, havalanmasını sağlayalım. Çünkü fındıkta çürük ve bozulmalar çok önemli. Bu şekilde işlemler yapılmazsa aflatoksin başlangıcı olabilir. Gerçi bu sene fındığımız çok kaliteli ama bu kaliteli fındığı en azından harmanda ve bahçede zarar vermemek için elimizden geleni yapalım" şeklinde konuştu.