Soyadı mesleği oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Tarihi Köprü üzerinde kendi çaldığı kemençe eşliğinde türkü söyleyen Habib Kemençe, ilçe halkının dikkatini üzerinde topluyor.

Çarşamba İlçesi Tarihi Köprü üzerinde gün boyu çaldığı kemençe eşliğinde türkü söyleyen sokak şarkıcısı Habib Kemençe, kendisini gören herkesin dikkatini çektiğini, ekmek parasını buradan kazandığını belirtti.

Çarşamba Tarihi Köprü üzerinde özellikle Çarşamba günleri kemençesi, çantası ve defteri ile şarkı ve türküler söyleyen Habib Kemençe'yi gören vatandaşlar ona yoğun ilgi gösteriyor. Bazen şarkı ve türkülere göre tempo tutan vatandaşlar bazen özel şarkılar isteyerek kendisini dinliyor. Kader mahkumu olduğunu da ifade eden Habib Kemençe, "Ben kader mahkumuyum. Cezamı çektim ve denetimli serbestliğim var ama iş bulmasam da ailemi geçindirebilmek için mecburen bu yolla paramı iyi kötü çıkartıyorum" dedi.

Kemençe, "Sokak sanatçılığı yapıyorum ama ailem bunu dilencilik olarak görüyor, kızıyor. Ben çalmıyorum, dilenmiyorum. Kimseye zararım yok. Ben burada şarkılar söyleyerek ekmek paramı kazanıyorum. Çarşamba dışında Terme, Samsun, Salıpazarı, Ayvacık ve diğer ilçelere gidiyorum ama en çok çiftlikte kemençemi çalıyorum. Vatandaşlardan aldığım ilgi çok iyi. Düşük olsa da şükür ekmek paramızı çıkartıyorum. Sabit bir iş yerim olsa, müşterim de olur ve daha rahat ederim. Ben böyle de mutluyum. Özel istekler isteyenler oluyor, bazen oynuyorlar bazen oturup şarkılarla ağlayanlar bile oluyor. Çok güzel anlarım oluyor" şeklinde konuştu.

Habib Kemençe, kemençesi ile gün boyu köprü üzerinde türkü söylüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA