Sovyetler Birliği'nin kurucu Lenin, 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı Sovyetler Birliği'nin kurucu Lenin, Rusya Komünist Partisi'nin düzenlediği etkinlikle 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı.

Rusya Komünist Partisi üyeleri, 150. doğum gününde Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'i anmak için Moskova'nın Kızıl Meydan'ında toplandı.

Etkinlik, Rusya'da koronavirüs önlemleri kapsamında toplanma yasaklarına rağmen gerçekleşti. Parti sözcüsü ise etkinliğin 25 kişi ile sınırlandırılması şartıyla Kremlin'den izin aldıklarını bildirdi. Anma törenine kaç kişinin katıldığı ise belirtilmedi. Euronews.com'da Görüntüle