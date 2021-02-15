Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinde hayatını kaybeden 252 Kırgız asker anıldı
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Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinde hayatını kaybeden 252 Kırgız asker anıldı

15.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:32
Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinde hayatını kaybeden 252 Kırgız asker anıldı

Kırgızistan'da, Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan ve 9 yıl süren Afganistan işgalinde hayatını kaybeden 252 Kırgız askeri için anma töreni düzenlendi.

Kırgızistan'da, Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan ve 9 yıl süren Afganistan işgalinde hayatını kaybeden 252 Kırgız askeri için anma töreni düzenlendi.

Başkent Bişkek'te gerçekleştirilen anma töreninde, Asker-Enternasyonalist Anıtı'na çelenk bırakıldı ve Afganistan'da yaşamını yitiren askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kırgızistan Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliyev, törende yaptığı konuşmada, "Bugün önemli bir tarih. Bugün yine bir savaş sona erdi. Afganistan'da yaşamını yitiren askerlerimizi unutmuyoruz, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bugünkü gençliğin vatanperver duygularla yetişmesi için destek olmaları konusunda onlara ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Ayjan Çınıbayeva da "Afgan savaşına Kırgızistan'dan toplam 7 bin 140 asker katıldı. Savaşta 252 askerimizi kaybettik. 1500 askerimiz yaralandı, 4 askerimiz ise kayboldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov'un mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan çekilişinin 32. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Caparov, mesajında şunları kaydetti:

"Geleneğe göre, her yıl 15 Şubat'ta savaşta hayatını kaybeden askerleri anıyoruz. Afganistan'daki savaş, 9 yıl 1 ay 19 gün sürdü. Sovyet ordusunun 620 bin askeri Afganistan'dan geçti, 7 binden fazlası Kırgızistanlı askerdi. Askerlerimiz sadece savaşmakla kalmadı aynı zamanda Afganistan'ı yeniden inşa etti, yiyecek, ilaç sağladı ve sosyal tesisleri inşa etti."

"Asker-Enternasyonalist" günü

Sovyetler Birliği (SSCB) 1979'da başlayan ve 9 yıl süren Afganistan işgalinin ardından 15 Şubat 1989'da ülke topraklarını terk etmişti.

Kızıl Ordu, bu sürede yaklaşık 15 bin subay ve askerini, 147 tankını, 118 uçak ve 333 helikopterini kaybetmişti.

Kırgızistan'da her yıl Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan çekildiği 15 Şubat 1989 tarihi "Asker-Enternasyonalist" günü olarak anılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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