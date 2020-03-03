Şövalye Filmi
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Bir grup adam kış sezonu balık avı için yatlarında seyahat etmektedir. Yolculukları sona ermek üzereyken mekanik bir problem yaşanır ve içlerinden birinin önerisiyle o çözülene dek Chevalier adı verilen oyunu oynamaya karar verirler. Vakit öldürmek için başladıkları bu oyun yolculuğun kalan kısmında herkesi etkisi altına alan esaslı bir yarışa dönüşecektir.
Yönetmen: Athina Rachel Tsangari
Senaryo: Efthymis Filippou, Athina Rachel Tsangari
Oyuncular: Yiorgos Kendros, Panos Koronis, Vangelis Mourikis, Makis Papadimitriou, Yorgos Pirpassopoulos, Sakis Rouvas, Giannis Drakopoulos, Nikos Orphanos, Kostas Filippoglou, Katerina Vrana
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Chevalier
Yapımcı Firma: The Match Factory
Yapım Yılı: 2015
Yapım Ülkesi: Yunanistan
Orijinal Dili: Yunanca
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com