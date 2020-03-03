Şövalye Filmi

03.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:57

Bir grup adam kış sezonu balık avı için yatlarında seyahat etmektedir. Yolculukları sona ermek üzereyken mekanik bir problem yaşanır ve içlerinden birinin önerisiyle o çözülene dek Chevalier adı verilen oyunu oynamaya karar verirler. Vakit öldürmek için başladıkları bu oyun yolculuğun kalan kısmında herkesi etkisi altına alan esaslı bir yarışa dönüşecektir.

Yönetmen: Athina Rachel Tsangari

Senaryo: Efthymis Filippou, Athina Rachel Tsangari

Oyuncular: Yiorgos Kendros, Panos Koronis, Vangelis Mourikis, Makis Papadimitriou, Yorgos Pirpassopoulos, Sakis Rouvas, Giannis Drakopoulos, Nikos Orphanos, Kostas Filippoglou, Katerina Vrana

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Chevalier

Yapımcı Firma: The Match Factory

Yapım Yılı: 2015

Yapım Ülkesi: Yunanistan

Orijinal Dili: Yunanca

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com