Southampton, Theo Walcott'la iki yıllık sözleşme imzaladı
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Southampton, Theo Walcott'la iki yıllık sözleşme imzaladı

Southampton, Theo Walcott'la iki yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, bu sezon kiralık olarak forma giyen Theo Walcott'la iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, bu sezon kiralık olarak forma giyen Theo Walcott'la iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Everton'dan sezon başında kiralanan 32 yaşındaki Walcott ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Southampton, Everton ile sözleşme süresi sezon sonunda dolacak Theo Walcott için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon 22 lig maçında 3 gole imza atan kanat oyuncusu Walcott, İngiltere Milli Takımı'nda ise 47 karşılaşmada görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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