Southampton, Shane Long'un sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, İrlandalı forvet Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
04.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:03
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, İrlandalı forvet Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Southampton Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
İngiliz ekibine 2014'te katılan milli oyuncu, çıktığı 205 maçta 35 gol attı.
Kaynak: AA