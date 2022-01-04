Southampton Kulübünün çoğunluk hisseleri el değiştirdi

Sport Republic şirketi, Çinli iş insanı Gao Jisheng'in sahibi olduğu İngiltere Premier Lig takımı Southampton'ı satın aldı.

2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Southampton Kulübü, Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic'e satıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gao'nun 2017'de aldığı Southampton'ın çoğunluk hisseleri, spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren yatırım firması Sport Republic'e geçti.

Yeni yatırımcının, azınlık hisselerini elinde tutan Katharina Liebherr ile ortak çalışacağı belirtildi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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