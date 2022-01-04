Southampton Kulübünün çoğunluk hisseleri el değiştirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Southampton Kulübünün çoğunluk hisseleri el değiştirdi

Southampton Kulübünün çoğunluk hisseleri el değiştirdi
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Sport Republic şirketi, Çinli iş insanı Gao Jisheng'in sahibi olduğu İngiltere Premier Lig takımı Southampton'ı satın aldı.

Sport Republic şirketi, Çinli iş insanı Gao Jisheng'in sahibi olduğu İngiltere Premier Lig takımı Southampton'ı satın aldı.

2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Southampton Kulübü, Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic'e satıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gao'nun 2017'de aldığı Southampton'ın çoğunluk hisseleri, spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren yatırım firması Sport Republic'e geçti.

Yeni yatırımcının, azınlık hisselerini elinde tutan Katharina Liebherr ile ortak çalışacağı belirtildi.

Gemi her yerden su alıyor! Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler

Gemi her yerden su alıyor! Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title